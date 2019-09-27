"التعليم": صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية

دعتهم إلى مراجعة إداراتهم في حال وجود استفسارات إضافية

قالت وزارة التعليم إن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العام الحالي حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتباراً من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 2019 /9 /26 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 1437 /12/ 25 القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها، في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية".