أمطار الشرقية الغزيرة تدفع "أمن الطرق" للتحذير: نرجو تهدئة السرعة

تقرير الأرصاد تَوَقّع استمرار الهطولات المصحوبة برياح نشطة بالمنطقة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الشرقية؛ لأخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية: يُرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الشرقية.