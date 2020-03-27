شاهد.. سناب الداخلية يوضح تفاصيل منع الدخول والخروج من المدن الثلاث

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تفاصيل قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومراكز الضبط الأمني التي ستتولى تنفيذ القرار في كل مدينة.

جاء ذلك عبر لقاء ميداني مع أحد قيادات القوات الخاصة لأمن الطرق والذي أكد أن قرار المنع لا يشمل الجهات المستثناة من أمر منع التجول، إضافة للشاحنات وناقلات المواد الغذائية والتموينية ونحوها.