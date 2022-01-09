"أمن الطرق" ينبّه قائدي المركبات لحالة الأمطار وتدني الرؤية بالجوف

بالقريات وطبرجل وشدّدت على ضرورة الحيطة والحذر حفظاً على سلامتهم

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في كلٍ من (القريات - طبرجل) من حالة الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية التي تشهدها المنطقة التي تحد من الرؤية الأفقية.

وناشدت، عبر حسابها في تويتر، سالكي الطرق، بضرورة الحيطة والحذر في أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 01:28 PM

بالقريات وطبرجل وشدّدت على ضرورة الحيطة والحذر حفظاً على سلامتهم

"أمن الطرق" ينبّه قائدي المركبات لحالة الأمطار وتدني الرؤية بالجوف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في كلٍ من (القريات - طبرجل) من حالة الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية التي تشهدها المنطقة التي تحد من الرؤية الأفقية.

وناشدت، عبر حسابها في تويتر، سالكي الطرق، بضرورة الحيطة والحذر في أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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