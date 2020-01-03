ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

استعرضا تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.