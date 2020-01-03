ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

استعرضا تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441 10:07 PM

استعرضا تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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