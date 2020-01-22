ينتظر إعلانه الإثنين المقبل .. حظر جديد يمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا

من بينها السودان وبورما ونيجيريا وأريتريا

ينتظر أن تعلن إدارة البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، حظراً جديداً على السفر إلى الولايات المتحدة، وإضافة دول جديدة إلى القائمة.

وذكرت تقارير أمريكية أن إدارة ترامب وضعت سبع دول في قائمة حظر مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، وهي: بيلاروسيا وأريتريا ونيجيريا وقيرغيزستان وميانمار (بورما) والسودان وتنزانيا.

وأشارت التقارير إلى أن القائمة مازالت غير نهائية قد تحذف دولة أو تضاف أخرى إلا أنه وفقاً للمطلعين على القائمة يتوقع أن يكون الإعلان عنها يوم الإثنين المقبل.

ووفقاً للمصادر، فإن القيود الجديدة على مواطني الدول في قائمة الحظر لن تكون بشكل كامل؛ حيث سيتم تطبيقها على تأشيرات الزيارة (السياحة) والعمل، بينما لن يكون هناك منع بالدخول لأسباب العلاج أو التعليم، وقد يشمل الحظر أيضاً بعض المسؤولين الحكوميين.

يُشار إلى أن هناك حظراً مماثلاً صدر في 2017 على دول عدة مازال سارياً يقيد دخول بعض مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، الى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية.