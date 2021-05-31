أخصائي مدينة الملك سعود: نخدم ذوي الإعاقة امتثالاً لتوجيهات الملك بجعل صحة الإنسان في مقدمة أولوياتنا

ثمَّن لفتة وزير الصحة بتحفيز منسوبي الوزارة لتقديم المزيد من الرعاية للمواطن والمقيم

كشف الأخصائي أيمن بن نوار العتيبي عن عمله لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الإعاقة السمعية التي كانت محل إشادة وشكر من وزير الصحة، وقال لـ"سبق": ما أقوم به من خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل التواصل بينهم وبين مقدمي الخدمة يعتبر من الواجبات التي يتطلب علينا نحن أبناء هذا الوطن أن نوليها اهتمامنا بكل ما أوتينا من علم لتقديم الرعاية لمن هم بحاجة لها؛ وذلك امتثالاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بجعل صحة الإنسان ورعايته في مقدمة أولوياتنا؛ ومن هنا انطلقت خدمة ذوي الإعاقة، وبذل ما بوسعنا، وتقديم الرعاية بالشكل الذي يرضي الله ثم ولاة أمرنا.

وتابع: الرسالة التي تُقدَّم من رأس الهرم بوزارة الصحة من قِبل الوزير لكل ممارس بالقطاع الصحي بثَّت روح التنافس لتقديم الرعاية الطبية بكل إخلاص وتفانٍ اقتداء به، وامتثالاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لمتابعة كل ما يُقدَّم للمرضى وذويهم.

واختتم: رسالة وزير الصحة وشكره لي ستكون دافعًا لي ولغيري من أبناء الوطن وأبطال الصحة لتقديم ما يخدم الوطن والمواطن. مثمنًا في الوقت نفسه اللفتة الأبوية من وزير الصحة في دعم وتشجيع وتحفيز منسوبي الصحة لتقديم المزيد من الرعاية الصحية للمواطن والمقيم.

يُذكر أن العتيبي حاصل على اعتماد من جمعية مترجمي لغة الإشارة بوصفه مترجمًا معتمدًا. وتعتبر لغة الإشارة من الأساسيات للتواصل مع الصم لإيصال الخطة العلاجية للمريض ومقدِّم الرعاية الطبية.

وكانت مدينة الملك سعود الطبية قد نشرت اليوم مقطع فيديو لمعالي وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، وجَّه خلاله رسالة شكر وتقدير للأخصائي أيمن بن نوار العتيبي، أحد أبطال ‫مدينة الملك سعود الطبية، نظير جهوده في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل التواصل بينهم وبين مقدمي الخدمة.