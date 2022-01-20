"أبل" تصدم أصحاب هواتف "آيفون" القديمة بهذا الإجراء

صدمت شركة "أبل"، أصحابَ هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 14" بهذا الإجراء.

وأوضحت شركة "أبل" الأمريكية أنها ستتوقف عن إصدار أي تحديثات أمنية لنظام التشغيل الذي تستخدمه هواتف "آيفون" القديمة، وستكتفي بطرح تحديثات أمنية للهواتف العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 15".

ووصفت تحديثها الأمني لـ"آي أو إس 14" في يونيو الماضي، بأنه كان مؤقتًا.

وستمنح "أبل" فترة سماح قصيرة لينتقل المستخدمون إلى نظام التشغيل الأحدث، وإلا سيكونون عُرضة لمختلف المخاطر الأمنية المرتبطة بعدم وجود أي تحديثات أمنية لهواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وفي يونيو الماضي، عرضت "أبل" على مستخدمي آيفون فترة سماح لتأخير التحديث الحتمي لنظام "آي أو إس 15"، الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي، وأكدت أنها ستمنحهم خيار البقاء على "آي أو إس 14" أو تجربة النظام الجديد، أو سيكونون عرضة لعدم الحصول على التحديثات الأمنية الجديدة.