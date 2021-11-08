"الزعاق": هلال ربيع الآخر يقترن بالزهرة الليلة.. وجرم القمر سيحجب الكوكب

قال: بعد مغيب الشمس سيتزحزح القمر ويصبح الاقتران جديراً بالمشاهدة والتصوير

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن هلال شهر ربيع الآخر سيقترن الليلة بكوكب الزهرة، وسيحجب جرم القمر الكوكب، وهي ظاهرة غير مشاهدة لدينا، وستشاهد فقط جنوب شرق آسيا.

وأضاف الزعاق، عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر: بعد مغيب الشمس سيتزحزح القمر عن الزهرة، ويصبح المنظر على شكل اقتران جميل ورائع وجدير بالمشاهدة والتصوير.