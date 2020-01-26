"الأرصاد" تنبّه نجران والمدينة: رياح نشطة وأتربة مُثارة

تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل محافظة شرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة مساءً.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مُثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.