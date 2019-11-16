فيديو الخدعة الخبيثة.. 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب بمطار بريطاني

تشتّت الانتباه ينتهي بسرقة 82 ألف إسترليني

في أحد الأركان بمطار لندن سيتي البريطاني، وقف راكب مسن بجوار حقائبه منتظرًا النداء على طائرته، فجأة اقترب منه رجلان، سأله أحدهما عن مكان بالمطار، بينما وقف الآخر بين الراكب وحقائبه، وفي غفلة من الراكب الذي راح يشير إلى المكان، كان رجل ثالث يأخذ حقيبة الراكب وبها كمية من المجوهرات، ويضع حقيبة أخرى تشبهها تمامًا.



وحسب الفيديو الذي بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقعت هذه السرقة خلال 22 ثانية فقط، يوم 6 سبتمبر الماضي، وقامت بها عصابة مكونة من ثلاثة مكسيكيين ورابع من بيرو، بعد أن وصلوا إلى لندن بهدف واحد، هو سرقة ما خفّ وزنه وغلا ثمنه من السياح زوار لندن صيفًا.



وقالت الصحيفة: مارس الرجال الأربعة أنشطتهم اللصوصية في مطارات: لندن سيتي، وهيثرو، ولندن ستانستد؛ حيث كانوا يستهدفون الركاب من السياح كبار السن، بخدعة خبيثة تدربوا عليها جيدًا؛ حيث يقوم اثنان منهم بتشتيت انتباه الراكب وإبعاد أنظاره عن الحقيبة التي يستهدفونها، بينما يقوم شخص ثالث بسرقة الحقيبة، فيما يراقب رابع الموقف من بعيد ويتدخّل لإنذارهم عند أي خطر.



وحسب الصحيفة: قامت العصابة بالعديد من السرقات، وتمكّنت من سرقة حوالي 82 ألف جنيه استرليني، في صورة مجوهرات وأموال، قبل أن تتمكّن الشرطة البريطانية من تتبُّعهم، بعد ظهورهم في أكثر من كاميرا مراقبة بثلاثة مطارات في لندن.



ويوم 5 نوفمبر الجاري، تمكّنت الشرطة من القبض عليهم أثناء فرارهم بالغنيمة من بريطانيا في سيارة مرسيدس؛ استعدادًا للعودة إلى بلادهم عبر بلد أوربي آخر.



وحكمت محكمة بريطانية بالسجن 4 سنوات لكل فرد من العصابة، وطردهم خارج البلاد عند انتهاء مدة العقوبة، كما أعادت الشرطة المسروقات إلى أصحابها الضحايا.