"أعمال" تستهدف توزيع 40 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة خلال رمضان

ضِمن مبادرة "جود" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من المحتاجين

أطلقت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، مبادرة "جود" بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المحتاجة، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتهدف المبادرة إلى توزيع 40 ألف سلة غذائية بقيمة 250 ريالًا للسلة الواحدة، ضِمن مساعي جمعية "أعمال" لتخفيف الأعباء المالية على الأسر الضمانية المتضررة من جائحة كورونا؛ لا سيما الأرامل والأيتام والمطلقات لسد احتياجاتهم وحصولهم على مخصصاتهم من السلال الغذائية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بجمعية "أعمال" عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي، إن الجمعية وزعت -بفضل الله ثم جهود المتبرعين والفِرَق التطوعية- أكثر من 3800 سلة من بداية شهر رمضان، بالتعاون مع عدد من شركات التغذية.

وأوضح "القشعمي" أن جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، تستهدف توزيع 40000 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة بدءًا من إعداد السلال الغذائية والوجبات وحتى وصولها لمستحقيها.

وأكد المدير التنفيذي حِرص جمعية "أعمال" على دعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي؛ لتخفيف الأعباء المالية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي فرضته جائحة كورونا على العالم؛ مشيدًا بالرعاية الكبيرة والدعم الهائل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لمحدودي الدخل والأسر المحتاجة.