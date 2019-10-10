"خالد بن سلمان" في لقاء مع "بومبيو": تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

نائب وزير الدفاع: بحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: "سُررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم؛ حيث تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمير خالد بن سلمان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

خالد بن سلمان مايك بومبيو

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10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 08:37 AM

نائب وزير الدفاع: بحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة

"خالد بن سلمان" في لقاء مع "بومبيو": تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: "سُررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم؛ حيث تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمير خالد بن سلمان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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