مصر .. تسجيل 126 إصابة جديدة و13 وفاة

ارتفاع الإصابات إلى 2.065

ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كما سجلت 126 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصًا وخرجوا جميعًا من مستشفيات العزل.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2065.

مصر فيروس كورونا الجديد

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 10:06 PM

ارتفاع الإصابات إلى 2.065

مصر .. تسجيل 126 إصابة جديدة و13 وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كما سجلت 126 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصًا وخرجوا جميعًا من مستشفيات العزل.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2065.

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