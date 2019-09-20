شاهد... أطفال مكة يحتفلون باليوم الوطني على طريقتهم الخاصة

تنظمه أمانة العاصمة المقدسة على مدى أربعة أيام

أحمد العبدالله -مكة المكرمة: شهد اليوم الجمعة انطلاق أول احتفالات أهالي العاصمة المقدسة، والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة على مدى أربعة أيام في مكة مول، والتي ازدحمت بشكل كامل وشهدت تواجدًا للأجهزة الأمنية.

"سبق" وثقت تواجد الأطفال وقد ازدانوا باللون الأخضر معبرين عن فرحتهم بذكرى اليوم الوطني.

