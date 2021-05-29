فريق برنامج "هدد" لإعادة الصقور لمواطنها يزور الطائف

قام فريق برنامج "هدد" @Hadad_SFC لإعادة الصقور لمواطنها أثناء رحلتهم الميدانية برفقة الفريق العلمي بزيارة لمحافظة الطائف، وذلك لتوثيق مواكب الصقور.



أمانة الطائف وبمتابعة الأمين الدكتور أحمد بن عزيز القثامي كانت في استقبال فريق برنامج "هدد" لإعادة الصقور لمواطنها، حيث وأثناء الرحلة قاموا بزيارة المواقع التاريخية بالطائف وتعرفوا عليها، مشيدين بما وجدوه من تعاون ومتأملين أن تحقق لهم تلك الرحلة الأهداف المرجوة.