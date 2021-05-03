"الغذاء والدواء" تنفي عدم مأمونية منتجات شبيه الحليب

أكدت أن المواد المستخدمة تخضع للوائح الفنية والمواصفات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة لما يقال عن أن منتجات شبيه الحليب والألبان غير آمنة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": ‏لا صحة لكون منتجات شبيه الحليب والألبان غير آمنة، حيث إن المواد المستخدمة تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الغذاء والدواء.

وشددت على أن شبيه منتجات الألبان يعدّ أقل في القيمة الغذائية من منتجات الألبان الطبيعية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد ألزمت مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية، بإضافة كلمة "شبيه" على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية؛ لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات، للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعة، وتلك التي يتم استبدالها بالزيوت النباتية.