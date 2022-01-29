الولايات المتحدة تسجِّل 572,524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 572,524 إصابة جديدة و2,625 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 73,512,366، فيما بلغ عدد الوفيات 876,632.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 572,524 إصابة جديدة و2,625 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 73,512,366، فيما بلغ عدد الوفيات 876,632.