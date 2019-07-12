"إغاثي الملك سلمان" يجري 55 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال المغرب

خلال 5 أيام من حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب بالدار البيضاء

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب حتى اليوم الخامس للحملة 24 عملية قلب مفتوح، و31 حالة قسطرة، فيما كشف على 140 طفلاً، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي (ابن رشد) بمدينة الدار البيضاء .

وتأتي هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.