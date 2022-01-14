"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدن في الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الكامل، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ورهاط ومدركة والسيل الكبير والطائف والهدا والشفا وعشيرة وخليص وعسفان وهدا الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.



وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياضة وثادق والمزاحمية ورماح وشقراء وضرما والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد المدينة المنورة أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.