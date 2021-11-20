"سحيم العلياني" للمرتبة الـ10 بوزارة البيئة

أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بترقية مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سحيم بن إبراهيم العلياني ترقية استثنائية إلى المرتبة العاشرة. فيما أكد "العلياني" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 09:10 PM

"سحيم العلياني" للمرتبة الـ10 بوزارة البيئة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بترقية مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سحيم بن إبراهيم العلياني ترقية استثنائية إلى المرتبة العاشرة. فيما أكد "العلياني" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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