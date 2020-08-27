اتفاق على ربط مرشدك الزراعي مع الأرصاد الجوية لتوعية المزارعين

خلال اجتماع وكالة الزراعة بوزارة البيئة وهيئة حماية البيئة

عقد اليوم الخميس، اجتماع بين مدير عام الأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان، ومستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور مجدل بن سفران، مع مساعد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد محمد بابيضان، ومسؤولي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأسفر الاجتماع عن ربط تطبيق مرشدك الزراعي مع الأرصاد الجوية لتوعية المزارعين من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمزارعين.

ويهدف الاجتماع لبحث سبل الشراكة بين وكالة الزراعة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ حيث تم التطرق إلى بعض المواضيع المتعلقة بهذا الشأن؛ ومنها ربط تطبيق مرشدك الزراعي مع الأرصاد الجوية لتوعية المزارعين لمواجهة الآثار السلبية لتقلبات الطقس والتنبؤات قصيرة المدى وبعيدة المدى والموسمية.

وتعمل الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، على تطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الإرشاد والتوعية الخاصة بالمستفيدين، بما يشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي (العضوي والحيوي)، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بتثقيف المسترشدين بخصوص مشاريع الاستزراع المائي ومشاريع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات الإرشادية المقدمة في مجال الزراعة العضوية (النباتي، الحيواني، السمكي، النحل)، وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدمة للمستفيدين.