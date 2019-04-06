هزيمة "تاريخية" لـ"الأهلي" المصري في دوري أبطال أفريقيا

تعرض النادي الأهلي المصري لهزيمة كارثية عصر اليوم السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة، وهي الهزيمة الأكبر للنادي المصري طيلة تاريخه في المسابقات الأفريقية .

وانتهى شوط المباراة الأول بهدفين لصالح الفريق الجنوب أفريقي قبل أن يعاود الفريق تألقه في شوط المباراة الثاني ويضيف ثلاثة أهداف أخرى لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة.