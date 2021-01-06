نزاع "تيغراي" تسبب في نزوح 2.2 مليون إثيوبي

نصفهم هربوا بعد حرق منازلهم

أفاد جبريميسكل كاسا المسؤول الحكومي الكبير في الإدارة المؤقتة في تيغراي، اليوم (الأربعاء)، بأن نحو 2.2 مليون شخص نزحوا داخل منطقة تيغراي الإثيوبية، منذ اندلاع القتال هناك في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفر نصفهم تقريبًا بعد أن أحرقت منازلهم.

من ناحيته ذكر ميتيكو كاسا من مفوضية اللاجئين، أن 110 آلاف شخص نزحوا داخل تيغراي وأن 1.8 مليون بحاجة إلى تقييم، رغم أنه بين أن العدد الفعلي للنازحين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

والرقم الذي قدمه المسؤول أكثر من ضعف التقدير السابق لعدد النازحين البالغ 950 ألفًا، والذي شمل 50 ألفًا فروا إلى الدول المجاورة.

وقيدت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية الوصول إلى تيغري بعد أن بدأ القتال في 4 نوفمبر بين قواتها وجبهة تحرير تيغراي الشعبية؛ وهي حزب سياسي كان يحكم الإقليم، وأعلنت الحكومة انتصارها في أواخر نوفمبر، رغم أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري تعهدت بمواصلة القتال.