"الزعاق": دول الخليج الأعلى حرارة عالمياً خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تصدّرت القائمة.. بتسجيل "الجهراء" درجة بلغت 51.2

ذكر الدكتور خالد الزعاق مدير مرصد الزعاق للدراسات الفلكية أن دول الخليج تسجل أحر ثلاث درجات حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح "الزعاق" أن الكويت تصدرت هذه القائمة، حيث سجلت الجهراء بالكويت درجة 51.2.

وأشار إلى أن القيصومة بالسعودية سجلت درجة حرارة 50.4 فيما سجلت البصرة بالعراق درجة حرارة 50.2.