"الحارثي" و"الثبيتي" يتقلدان رتبة ملازم أول بالدفاع المدني

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، مخلد الحارثي، وحاتم الثبيتي، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما إلى رتبة ملازم أول.

وقدم اللواء "المنتشري"، التهنئة للضابطين المترقيين، متمنيًا لهما التوفيق.

فيما عبر الضابطان المترقيان، عن بالغ شكرهما وامتنانهما على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهما، مؤكدين أن هذه الثقة ستكون دافعًا لمواصلة العطاء لخدمة دينهما ومليكهما ووطنهما.

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30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 04:19 PM

"الحارثي" و"الثبيتي" يتقلدان رتبة ملازم أول بالدفاع المدني

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، مخلد الحارثي، وحاتم الثبيتي، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما إلى رتبة ملازم أول.

وقدم اللواء "المنتشري"، التهنئة للضابطين المترقيين، متمنيًا لهما التوفيق.

فيما عبر الضابطان المترقيان، عن بالغ شكرهما وامتنانهما على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهما، مؤكدين أن هذه الثقة ستكون دافعًا لمواصلة العطاء لخدمة دينهما ومليكهما ووطنهما.

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