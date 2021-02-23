"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.