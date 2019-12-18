"الغامدي" تدشّن كتاب "الإرشاد النفسي المدرسي" بمعرض جدة للكتاب

محاور عدَّة أهمها الفارق بين الإرشاد والعلاج وأهدافه وخصائصه ومناهجه

بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ دشَّنت الكاتبة فاطمة صالح الغامدي؛ كتابها الجديد "الإرشاد النفسي المدرسي.. رؤية جديدة لمستقبل واعد"، بمعرض جدة الدولي الخامس للكتاب.

وتناول الكتاب محاور عدَّة، من أهمها توصيف جديد للإرشاد النفسي المدرسي، وارتباطه برؤية الوطن 2030، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الفارق بين الإرشاد والعلاج، وكذلك أهداف وخصائص الإرشاد، ومناهج وإستراتيجيات الإرشاد النفسي في واقعنا، والتصورات الخاطئة عن المرشد النفسي.