مكة.. "التجارة" تضبط مستودعًا لتخزين 380 طن أرز بغرض رفع سعره

إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت فرق الرقابة بفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة 380 طنًا من الأرز المخزن بغرض رفع سعره.



وقالت ‏"التجارة" عبر حسابها بـ"تويتر"، إنه ومن خلال جولاتها الرقابية ضبطت مستودعًا في ‫مكة المكرمة لتخزين 380 طنًا من "الأرز" بغرض رفع سعره.



وأضافت: وتم ضبط 18 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية ‏وعليه تم إغلاق المستودع واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.