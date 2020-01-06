"هيئة الرقابة": لا يشترط على "المبلغ" التيقن من وجود حالة فساد

قالت: يُكتفى بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع

تفاعل حساب خدمات الاستفسار بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مع عدد من أسئلة المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن آلية تقديم البلاغات بدون أدلة كافية مع المبلغ، وذلك بعدما نشرت "سبق" تقريراً عن دعوة الهيئة للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري، بعنوان (لا تتردد.. "هيئة الرقابة" تدعو للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري)، وهو التقرير الذي وجد ترحيباً وتفاعلاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال أحد المغردين في سؤاله: "إذا كان كنوع شبه فساد بدون أدلة دامغة للعيان؛ هل يجوز التبليغ وحماية المبلغ؟".



وجاءت الإجابة سريعًا من ممثلي خدمات الاستفسار بالهيئة: "أهلاً بك، لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع، ويمكنك التقدم ببلاغ عبر أي من الوسائل المناسبة لك من خلال الرابط: ‪nazaha.sa/27lkb. وشكراً لتواصلك".



يُشار إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتفاعل بشكل مستمر مع الاستفسارات الواردة لها، وتعمل على توجيه المبلغ للتقديم بما لديه بصفة سرية حفظًا للخصوصية، ليبدأ بعد ذلك عمل المختصين في مباشرة البلاغات.