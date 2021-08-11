وزير العدل: دعم لا محدود للمرفق العدلي من القيادة أسهم في سرعة الإنجاز بدقة وإتقان عبر منظومة مؤسسية

قال: النصح والتوجيه ليسا من عمل القاضي.. ولا اجتهاد في أصل الحكم القضائي

ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه بالملازمين القضائيين في مركز التدريب العدلي اليوم، الدعم اللامحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وقال وزير العدل: "نمر اليوم في المرفق العدلي بتطورات جوهرية في جميع النواحي، ومن ذلك التطور من الناحية الموضوعية بالاستناد إلى قواعد الشريعة، والأنظمة ذات الصلة، وهي مسيرة مستمرة، نجد خلالها الدعم الكامل من القيادة الحكيمة، استشعارًا لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة، وإنجاز القضايا بسرعة ودقة وإتقان، من خلال منظومة مؤسسية".

وشدد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في كلمات توجيهية أثناء اللقاء على أن مهمة القاضي الأساسية هي حماية الحقوق وردها إلى أهلها، موضحًا أن "هذه الغاية لها وسيلتان، الأولى إجرائية وهي التطبيق الواعي والدقيق لنظم الإجراءات لكونها تحوي الضمانات، الثانية تطبيق القوانين على هذه الواقعة، وليس للقاضي الاجتهاد في أصل الحكم القضائي".

وأوضح أن المحافظة على الضمانات القضائية وجدت من أجل حسن سير العدالة، وهي التي لأجلها أعطي القاضي الاستقلال، ليحكم بموضوعية، ولا يمكن أن يكون الاستقلال وسيلة لعدم الرقابة.

وشدد وزير العدل في ختام كلمته على أهمية التسبيب القضائي في الأحكام والعناية به، ولاسيما التسبيب الواقعي الذي قد يترتب على تركه بطلان الحكم القضائي.



