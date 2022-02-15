"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، تسجيل 1982 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 732596 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 698842 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8975 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1010 حالة.