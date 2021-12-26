"اسأل مجرباً" .. "الصحة" تحذّر من أخطاء شائعة مع استخدام الأدوية

قالت: يغفل عنها كثيرون وبإمكانها التسبّب في أضرار صحية جسيمة

حذّرت وزارة الصحة من الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية التي قد يغفل عنها الناس، وبإمكانها التسبّب في أضرارٍ صحية جسيمة.

ولفتت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه من الأخطاء الأكثر شيوعاً تناول وصفات أدوية بناءً على تجارب الأصدقاء، أو التجربة السابقة أو مضاعفة الجرعات للحصول على نتائج سريعة، أو التعويض الخاطئ للجرعات المنسية.

وأفادت الوزارة بأنه يمكن معرفة مجموعات الأدوية الشائع استخدامها ودواعي وتوصيات الاستعمال عبر الدليل: https://www.moh.gov.sa