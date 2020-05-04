المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.
الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.