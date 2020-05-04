المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا

الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.

وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.

يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.