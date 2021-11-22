"التحالف": تنفيذ 22 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب ومقتل 115 إرهابيًا

خلال 24 ساعة وتدمير 16 آلية واستهداف موقع تخزين صواريخ بالستية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا.

وقال التحالف: استهداف آليات عسكرية وموقع تخزين صواريخ بالستية في الساحل الغربي.