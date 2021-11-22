"التحالف": تنفيذ 22 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب ومقتل 115 إرهابيًا

خلال 24 ساعة وتدمير 16 آلية واستهداف موقع تخزين صواريخ بالستية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا.

وقال التحالف: استهداف آليات عسكرية وموقع تخزين صواريخ بالستية في الساحل الغربي.

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22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443 03:47 PM

خلال 24 ساعة وتدمير 16 آلية واستهداف موقع تخزين صواريخ بالستية

"التحالف": تنفيذ 22 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب ومقتل 115 إرهابيًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا.

وقال التحالف: استهداف آليات عسكرية وموقع تخزين صواريخ بالستية في الساحل الغربي.

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