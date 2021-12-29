وصفتها بـ "الخطر" على حلفائها.. الولايات المتحدة تدين اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة

قالت: سنواصل العمل مع السعودية للوقوف ضد هذه الهجمات ونحمّل الحوثيين المسؤولية عن أفعالهم

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة، مؤكدةً أن الحوثيين خطرٌ على حلفائها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس؛ خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي: إن المملكة العربية السعودية استطاعت القضاء على نحو 90 % من هجمات الحوثيين، وهدفنا هو أن نرى هذا الرقم يرتفع إلى 100 %، مبيناً أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت بعض القادة الحوثيين من خلال العقوبات والمحاسبة.

وأضاف "كان هناك أكثر من 375 هجوماً عبر الحدود منذ بداية العام، وسنواصل العمل مع المملكة؛ للوقوف ضد الهجمات الحوثية، وسنحمّل الحوثيين المسؤولية عن أفعالهم".