"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق الساحلية المفتوحة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.