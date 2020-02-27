"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 12 ظهرًا

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة)، تستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.