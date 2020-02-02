لا سلام دون اتفاق.. الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات

"بوريل" وصف الصراع بأنه الأكثر إيلاماً وتعقيداً في التاريخ

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد)، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أحد أطول الصراعات وأكثرها إيلامًا وتعقيدًا في تاريخنا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن التجربة أظهرت في الخمسين سنة الماضية أنه دون اتفاق بين جميع الأطراف، لا توجد خطة سلام لديها فرصة للنجاح.

وبين "بوريل" أنه "من أجل إيجاد طريقة مستدامة للمضي قدمًا، يحتاج كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

من جهته، ثمن "الصفدي" موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

وقال: "موقف الأردن موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل. نحن نريد سلامًا عادلًا وشاملاً يلبي طموح الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام".