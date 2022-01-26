تعرَّف على ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من تدخين السيجارة الأخيرة؟.. متخصّص يوضّح

كشف الطبيب المتخصّص في جراحة الصدر بالمستشفى الحكومي الروسي ببطرسبورغ، يفغيني زينتشينكو؛ عن أن الإقلاع عن التدخين يحسّن حالة الرئتين بشكلٍ كبير، ويحدث تغييرات بالجسم منذ الدقائق الأولى، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

"زينتشينكو"؛ قال: "بالفعل بعد بضع دقائق من تدخين السيجارة الأخيرة، ينخفض النبض وضغط الدم، وخلال اليوم الأول، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، ويعود مستوى الأكسجين إلى طبيعته".

وأوضح أنه بعد يومين من الإقلاع عن التدخين يصبح طعم الأكل الذي كان يتناوله المدخن ألذ، وتتحسّن الشهية نتيجة استعادة مستقبلات الذوق والشم وظائفها الطبيعية.

وبحسب المتخصّص في جراحة الصدر، تتحسّن الدورة الدموية في غضون ثلاثة أشهر بعد الإقلاع عن التدخين، ويقل السعال وضيق التنفس، إضافة إلى ذلك، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ينخفض إلى مرتين تقريباً.