كورونا في الفلبين.. الإصابات تتجاوز المليون والوفيات 17 ألفاً

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفلبين، حاجز المليون إصابة، في حين تناقش السلطات الفلبينية ما إذا كانت سوف تخفف القيود التي تفرضها لمكافحة الفيروس.

وسجّلت وزارة الصحة الفلبينية خلال الـ 24 ساعة الماضية 8929 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و6 آلاف و428 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 70 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفاً و853 وفاة.