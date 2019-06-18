"ناس" تفوز بأفضل طيران اقتصادي وأفضل موظفي خدمة بالشرق الأوسط

حققت جائزتي "سكاي تراكس" العالمية للعام الثالث على التوالي

حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إنجازين وطنيين وذلك بالحصول على‏ جائزتين من جوائز "سكاي تراكس" العالمية.

وتمثلت الجائزة الأولى في الحصول على لقب أفضل طيران اقتصادي في ‏الشرق ‏الأوسط، وذلك للعام الثالث على التوالي، في حين كانت الجائزة الثانية الفوز بأفضل موظفي خدمة شركة طيران بالشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019م في مدينة باريس على هامش معرض باريس الجوي.

وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، عن سعادته بهذه الجوائز، وقال: "تعد هذه الجوائز إنجازًا وطنيًّا يسجل لمملكتنا الحبيبة في قطاع الطيران؛ حيث يدعو للاعتزاز والفخر بمنسوبي طيران ناس الذين يسهمون بشكل دائم في تطوير صناعة النقل الجوي والتميز فيه والسعي دومًا للريادة".

وأشار المهنا إلى أن هذه الجوائز تضاف إلى قائمة إنجازات طيران ناس التي حققها نتيجة دعم الضيوف المسافرين، وجهود العاملين الذين يعملون بكل احترافية ومهنية لتحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة 2030 في زيادة أعداد المسافرين.

وأوضح المهنا أن حصول طيران ناس على جائزة سكاي تراكس العالمية للعام الثالث على التوالي؛ يعد تأكيداً على الريادة في مجال الطيران الاقتصادي، وذلك بعد التقييم الذي أجرته "سكاي تراكس" على مدى أشهر ‏من خلال ‏التصويت واستطلاعات الرأي. ويعدّ هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً. وبناء على نتيجته يعلن عن الفائزين بجوائز "سكاي تراكس" العالمية.

ولفت المهنا إلى أن حصول طيران ناس أيضاً على جائزة أفضل موظفي خدمة شركة طيران بالشرق الأوسط هو تأكيد لارتباط الموظفين بشركتهم، ومستوى ثقتهم في إدارتها، إضافة إلى مكانة وقوة العلامة التجارية لطيران ناس، وارتفاع مستوى بيئتها الإنتاجية، كما يؤكد الفوز صوابية النهج الذي يتبعه طيران ناس في برامج التدريب المستمرة، وذلك لدعم بيئة العمل وتطويرها والتي تهدف بالنهاية إلى زيادة نسب رضا المسافرين.

وحول أسباب وعوامل نجاح طيران ناس، أكد المهنا "أن استراتيجية طيران ناس للتوطين كان لها أثر وساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف الشركة من خلال حرصنا على العديد من برامج التوطين التي كان أبرزها برنامج طياري المستقبل للسعوديين والسعوديات، الذي خرج من تأسيسه أكثر من ٢٠٠ طيار سعودي، وبرامج المضيفين والمضيفات السعوديين، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "وظيفتك وبعثتك"؛ إذ تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على التدريب وتطوير بيئة العمل، وبهدف الحفاظ على الكوادر الوطنية وتنميتها.