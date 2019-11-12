شهر من الفعاليات.. "آل الشيخ": 6.5 مليون زائر لـ"موسم الرياض"

انطلقت في أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر المقبل

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار موسم الرياض الذي انطلق قبل شهر في الـ11 من أكتوبر الماضي إلى 6 ملايين زائر ونصف المليون.

وتفصيلاً، قال "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بتويتر: "الحمد لله؛ وصلنا لستة ملايين ونصف المليون زائر إلى اليوم.. نااااار موسم الرياض".

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انطلاقة "موسم الرياض" الذي يستمر على مدار 70 يومًا، وذلك في 11 أكتوبر الماضي حتى 15 ديسمبر، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية؛ إذ تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، التي تناسب فئات المجتمع المختلفة؛ لذا وصفها مختصون بـ"حراك سياحي عالمي جاذب".