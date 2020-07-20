الديون الخارجية المستحقة على تركيا تقفز إلى 170 مليار دولار

23.2 % منها نصيب القطاع العام.. و11.4 % للبنك المركزي

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت نحو 170 مليار دولار، وبالتحديد 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، بارتفاع بلغ نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وحسبما ذكرت "رويترز"، فقد شكلت ديون القطاع العام 23.2 % من الإجمالي، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4 %، بينما كانت حصة القطاع الخاص من الديون 65.4 %.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، قد أظهرت في الثلاثين من يونيو الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 % على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 %، وتراجعت الواردات 27.8 %، مقارنة مع مايو 2019، وفق ما ذكر المعهد.

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الماضي، لأدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.

وفقدت العملة التركية نحو 13 % من قيمتها هذا العام، وبلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.