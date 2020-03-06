الأهلي يستعيد سكة الانتصارات برأسية السومة

هزم الفيحاء بعد غياب ثلاث جولات

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد غيابها ثلاث جولات؛ وذلك بعد تغلبه على ضيفه الفيحاء بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وجاء الفيحاء تاسعًا بـ27 نقطة.

الفريقان لم يظهرا بشكل مميز في الشوط الأول، فيما دانت السيطرة بالشوط الثاني لصالح الأهلي الذي أهدر لاعبوه العديد من الفرص.

وفي الدقيقة الـ87 لعب عبدالرحمن غريب كرة عرضية، اقتنصها عمر السومة برأسه، وأودعها الشباك على يسار عامر شفيع حارس الفيحاء، محرزًا هدف المباراة الوحيد.