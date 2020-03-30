"أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد

ألزمت أمانة الطائف، جميع المتاجر والأسواق التي تعرض منتجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد – 19" وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم.

وكانت أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ولضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.