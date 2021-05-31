"البسامي" يباشر مهامه قائداً لأمن الحج والعمرة

باشر اللواء محمد بن عبدالله البسامي مهامه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام؛ بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ونفّذ اللواء "البسامي" جولةً ميدانيةً داخل الحرم المكي الشريف اطلع خلالها على سير الأعمال.

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31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 02:27 PM

"البسامي" يباشر مهامه قائداً لأمن الحج والعمرة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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باشر اللواء محمد بن عبدالله البسامي مهامه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام؛ بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ونفّذ اللواء "البسامي" جولةً ميدانيةً داخل الحرم المكي الشريف اطلع خلالها على سير الأعمال.

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