"البسامي" يباشر مهامه قائداً لأمن الحج والعمرة

باشر اللواء محمد بن عبدالله البسامي مهامه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام؛ بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ونفّذ اللواء "البسامي" جولةً ميدانيةً داخل الحرم المكي الشريف اطلع خلالها على سير الأعمال.