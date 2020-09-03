المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى  8 مساء

الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 09:05 AM

الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى  8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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