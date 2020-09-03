المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا اليوم، بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.