المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 5,089,893 والوفيات 128,399 شخصًا

سجلت المملكة المتحدة 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,089,893 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,399.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 11:53 PM

إجمالي الإصابات 5,089,893 والوفيات 128,399 شخصًا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت المملكة المتحدة 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,089,893 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,399.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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