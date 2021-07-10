المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 5,089,893 والوفيات 128,399 شخصًا

سجلت المملكة المتحدة 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,089,893 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,399.