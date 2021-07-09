لجان الترائي في تبوك تتحرى هلال ذي الحجة

بعدما دعت المحكمة العليا إلى تحريه مساء اليوم

تتواجد لجنة الترائي بمنطقة ‫تبوك، مساء اليوم، في موقع رصد الأهلة المخصص، لرصد هلال شهر ‫ذي الحجة.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.