لجان الترائي في تبوك تتحرى هلال ذي الحجة

تتواجد لجنة الترائي بمنطقة تبوك، مساء اليوم، في موقع رصد الأهلة المخصص، لرصد هلال شهر ذي الحجة.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.
بعدما دعت المحكمة العليا إلى تحريه مساء اليوم
تتواجد لجنة الترائي بمنطقة تبوك، مساء اليوم، في موقع رصد الأهلة المخصص، لرصد هلال شهر ذي الحجة.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.